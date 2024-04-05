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Fanatik: «Фенербахче» сообщил, что сорвёт матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем»

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В «Фенербахче» планируют сорвать встречу за Суперкубок Турции с «Галатасараем».
Fanatik: «Фенербахче» сообщил, что сорвёт матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Fanatik, клуб сообщил, что сорвёт матч за Суперкубок Турции, выпустив на игру с «Галатасараем» девять полевых футболистов из команды U19.

По информации источника, после начала матча трое футболистов должны получить травму и уйти — на поле останется всего шесть игроков, из-за чего «Фенербахче» будет присуждено техническое поражение (0:3).

Матч за Суперкубок Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» должен пройти 7 апреля.

Ранее «Фенербахче» отложил вопрос возможного снятия с чемпионата Турции.

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