Fanatik: «Фенербахче» сообщил, что сорвёт матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем»

В «Фенербахче» планируют сорвать встречу за Суперкубок Турции с «Галатасараем».

Как сообщает Fanatik, клуб сообщил, что сорвёт матч за Суперкубок Турции, выпустив на игру с «Галатасараем» девять полевых футболистов из команды U19.

По информации источника, после начала матча трое футболистов должны получить травму и уйти — на поле останется всего шесть игроков, из-за чего «Фенербахче» будет присуждено техническое поражение (0:3).

Матч за Суперкубок Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» должен пройти 7 апреля.

Ранее «Фенербахче» отложил вопрос возможного снятия с чемпионата Турции.