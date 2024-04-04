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Николаев: по своему потенциалу Педро намного сильнее Малкома

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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев высказал своё мнение о 18-летнем игроке Педро.
Николаев: по своему потенциалу Педро намного сильнее Малкома
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Очень перспективный футболист, уже на сборах было видно, что не боится в своём возрасте принимать решения, идти в обыгрыш. По потенциалу он, я считаю, намного сильнее, чем Малком», — цитирует Николаева «РБ Спорт».

Накануне дубль Педро помог «Зениту» победить «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее нападающий «Зенита» Педро высказался о своей задаче в петербургском клубе.

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