Педро: моя основная задача — быть готовым в любой момент помочь «Зениту»

Нападающий «Зенита» Педро высказался о своей задаче в петербургском клубе.

«Никакого давления я не испытывал. Моя основная задача — быть готовым в любой момент помочь команде вне зависимости от того, выйду я со скамейки или в старте. Всё в моих руках. Я упорно работаю и буду впредь пользоваться шансом», — цитирует Педро «Матч ТВ».

18-летний бразильский игрок присоединился к российскому клубу в зимнее трансферное окно, перейдя из «Коринтианса».

В текущем сезоне Педро провёл за сине-бело-голубых четыре матча во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Зенита» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.