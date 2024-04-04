RT в Telegram
Подпишись

Педро: моя основная задача — быть готовым в любой момент помочь «Зениту»

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Педро высказался о своей задаче в петербургском клубе.

«Никакого давления я не испытывал. Моя основная задача — быть готовым в любой момент помочь команде вне зависимости от того, выйду я со скамейки или в старте. Всё в моих руках. Я упорно работаю и буду впредь пользоваться шансом», — цитирует Педро «Матч ТВ».

18-летний бразильский игрок присоединился к российскому клубу в зимнее трансферное окно, перейдя из «Коринтианса».

В текущем сезоне Педро провёл за сине-бело-голубых четыре матча во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Зенита» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить