Губерниев: этому «Спартаку» пока тяжело с «Зенитом» играть

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Зенита» в первом матче Пути РПЛ Кубка России.

«Хороший футбол. Этому «Спартаку» пока тяжело с этим «Зенитом» играть. Старались, конечно. Но как только основа у «Зенита» выходит, разница в мастерстве становится пугающей!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба дублем отличился Педро (55-я, 65-я минуты). У красно-белых мяч забил Манфред Угальде (12-я).

Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Начало — в 16:00 мск.

Ранее Абаскаль заявил, что «Спартак» в матче с «Зенитом» сыграл не на своём уровне.