Тренер Оливейры рассказал, почему предпочёл бы его бой с Макгрегором, а не Махачевым
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«Было бы здорово сразиться с Макгрегором. С профессиональной точки зрения бой с ним был бы невероятным. Если бы у нас была возможность сразиться с Конором в полусреднем весе, мы бы это сделали», — цитирует Лиму MMA Fighting.
Следующий бой бразилец проведёт с россиянином Арманом Царукяном. Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).
Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Махачевым.
Ранее Царукян заявил, что намерен нокаутировать Оливейру на UFC 300.