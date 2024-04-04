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Тренер Оливейры рассказал, почему предпочёл бы его бой с Макгрегором, а не Махачевым

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Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, назвал предпочтительного соперника для своего подопечного.
Тренер Оливейры рассказал, почему предпочёл бы его бой с Макгрегором, а не Махачевым
  • Gettyimages.ru

«Было бы здорово сразиться с Макгрегором. С профессиональной точки зрения бой с ним был бы невероятным. Если бы у нас была возможность сразиться с Конором в полусреднем весе, мы бы это сделали», — цитирует Лиму MMA Fighting.

Следующий бой бразилец проведёт с россиянином Арманом Царукяном. Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Махачевым.

Ранее Царукян заявил, что намерен нокаутировать Оливейру на UFC 300.

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