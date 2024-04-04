Надаль — о снятии с «Мастерса» в Монте-Карло: тело просто не позволяет

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что снялся с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«К сожалению, я не сыграю в Монте-Карло. Моё тело мне просто не позволяет. Я продолжаю работать и стараться изо всех сил каждый день в надежде, что смогу участвовать в турнирах, которые были для меня очень важны», — написал он в соцсетях.

Спортсмен является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

7 марта теннисист снялся с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, что Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.

Ранее сообщалось, что Надаль может пропустить турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.