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Надаль — о снятии с «Мастерса» в Монте-Карло: тело просто не позволяет

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что снялся с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Надаль — о снятии с «Мастерса» в Монте-Карло: тело просто не позволяет
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, я не сыграю в Монте-Карло. Моё тело мне просто не позволяет. Я продолжаю работать и стараться изо всех сил каждый день в надежде, что смогу участвовать в турнирах, которые были для меня очень важны», — написал он в соцсетях.

Спортсмен является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

7 марта теннисист снялся с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, что Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. 

Ранее сообщалось, что Надаль может пропустить турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.

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