Sport.es: Надаль может пропустить турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде
Как сообщает Sport.es, экс первая ракетка мира может пропустить ещё шесть недель из-за дискомфорта в спине.
7 марта теннисист решил сняться с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Испанец не смог принять участие в Australian Open из-за повреждения. Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.
Спортсмен является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.
Ранее Котов обыграл Коболли и пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 в Марракеше.