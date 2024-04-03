Sport.es: Надаль может пропустить турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль может не сыграть на турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.

Как сообщает Sport.es, экс первая ракетка мира может пропустить ещё шесть недель из-за дискомфорта в спине.

7 марта теннисист решил сняться с турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Испанец не смог принять участие в Australian Open из-за повреждения. Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.

Спортсмен является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее Котов обыграл Коболли и пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 в Марракеше.