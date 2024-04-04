Валуев: россияне перед Олимпиадой должны учитывать цель врагов уничтожить страну
- РИА Новости
«Россию предполагается уничтожить во всех отношениях, физически. Я хочу, чтобы это понимали все спортсмены, стоя перед выбором: ехать или не ехать на Олимпиаду», — сказал Валуев в разговоре с ТАСС.
По его словам, спортсмены входят в список наиболее популярных людей, что добавляет желания «политиканам и недругам» повлиять на ситуацию с их выступлениями.
Валуев также подчеркнул, что МОК — коммерческая организация, которая выносит политические решения в тот момент, когда должна оставаться в стороне.
Ранее Валуев уже высказывался об Олимпиаде в Париже.