Валуев: россияне перед Олимпиадой должны учитывать цель врагов уничтожить страну

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что российские спортсмены, планирующие посетить Олимпийские игры в Париже, должны понимать, что цель недругов России — уничтожить её физически.

«Россию предполагается уничтожить во всех отношениях, физически. Я хочу, чтобы это понимали все спортсмены, стоя перед выбором: ехать или не ехать на Олимпиаду», — сказал Валуев в разговоре с ТАСС.

По его словам, спортсмены входят в список наиболее популярных людей, что добавляет желания «политиканам и недругам» повлиять на ситуацию с их выступлениями.

Валуев также подчеркнул, что МОК — коммерческая организация, которая выносит политические решения в тот момент, когда должна оставаться в стороне.

Ранее Валуев уже высказывался об Олимпиаде в Париже.