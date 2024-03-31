Валуев — о словах мэра Парижа: сомневаюсь, что мы в принципе рады этой Олимпиаде
- РИА Новости
«Мне на слова мэра Парижа совершенно всё равно. Кто решает, кто кому там рад? Очень сомневаюсь, что мы в принципе рады этой Олимпиаде. С ней слишком много токсичности», — сказал Валуев «Матч ТВ».
По словам экс-боксёра, он испытывает большие сомнения касательно того, поедет ли вовсе кто-либо из российских спортсменов этим летом в столицу Франции.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.
Ранее Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах.