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Валуев — о словах мэра Парижа: сомневаюсь, что мы в принципе рады этой Олимпиаде

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на недавнее высказывание мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады российским спортсменам.
Валуев — о словах мэра Парижа: сомневаюсь, что мы в принципе рады этой Олимпиаде
  • РИА Новости

«Мне на слова мэра Парижа совершенно всё равно. Кто решает, кто кому там рад? Очень сомневаюсь, что мы в принципе рады этой Олимпиаде. С ней слишком много токсичности», — сказал Валуев «Матч ТВ».

По словам экс-боксёра, он испытывает большие сомнения касательно того, поедет ли вовсе кто-либо из российских спортсменов этим летом в столицу Франции.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. 

Ранее Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах.

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