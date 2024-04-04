Спортдиректор «Оренбурга»: латиноамериканцы с восторгом отзываются о России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, какие впечатления от проживания в России испытывают латиноамериканские игроки команды.

«Все с восторгом отзываются, удивляются, что после 23 часов можно спокойно пойти в магазин, погулять и у тебя ничего не отнимут, не заберут», — сказал Андреев «Матч ТВ».

По словам функционера, один из игроков команды — Мансилья — планирует получить паспорт гражданина Российской Федерации.

Андреев уверен, что уровни жизни в РФ и Южной Америке несоизмеримы: в России он «гораздо выше».

Ранее футболист Мохаммад Мохеби заявил, что чувствует себя безопасно в России.