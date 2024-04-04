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Спортдиректор «Оренбурга»: латиноамериканцы с восторгом отзываются о России

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, какие впечатления от проживания в России испытывают латиноамериканские игроки команды.
Спортдиректор «Оренбурга»: латиноамериканцы с восторгом отзываются о России
  • Gettyimages.ru

«Все с восторгом отзываются, удивляются, что после 23 часов можно спокойно пойти в магазин, погулять и у тебя ничего не отнимут, не заберут», — сказал Андреев «Матч ТВ».

По словам функционера, один из игроков команды — Мансилья — планирует  получить паспорт гражданина Российской Федерации. 

Андреев уверен, что уровни жизни в РФ и Южной Америке несоизмеримы: в России он «гораздо выше».

Ранее футболист Мохаммад Мохеби заявил, что чувствует себя безопасно в России.

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