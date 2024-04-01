Иранский игрок «Ростова»: в России безопасно, в новостях за границей врут

Форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби заявил, что чувствует себя безопасно в России.

«В каждом городе России чувствую себя в безопасности. Такое ощущение возникает из-за новостей за пределами вашей страны. Там всегда врут», — приводит слова Мохеби Sport24.

25-летний иранец провёл за донской клуб 26 матчей во всех турнирах в сезоне-2023/24. На его счету шесть забитых мячей и пять результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Мохеби рассказал, как называет главного тренера Валерия Карпина.