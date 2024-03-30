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Иранский нападающий «Ростова» Мохеби: называю тренера Карпина папой

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Форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби рассказал, как называет главного тренера Валерия Карпина.

«Мистер — так называю главного тренера. Или папа. Когда мы что-то делаем неправильно, он может и прикрикнуть, но чтобы мы были лучше. Скорее, не кричит, а объясняет», — цитирует Мохеби РИА Новости. 

29 марта «Ростов» разгромил «Динамо» со счётом 4:1. У дончан отличились Кирилл Щетинин (22-я минута), Данил Глебов (32-я) и Мохеби, который забил дважды: на 42-й и 57-й минутах.

25-летний иранец провёл за донской клуб 26 матчей во всех турнирах в сезоне-2023/24. На его счету шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что бело-голубые потеряли шансы в борьбе за чемпионство.

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