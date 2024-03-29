Силкин считает, что «Динамо» потеряло шансы в борьбе за чемпионство
- РИА Новости
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«Такое поражения говорит о том, что был разный уровень готовности у игроков. «Динамо» уже ни за что не борется, потому что они проиграли сегодня. «Зенит», я думаю, уже не отпустит. Если выиграет, то отрыв уже будет 5 очков. Там и ловить уже нечего», — заявил Силкин «Спорт-Экспрессу».
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Карпина. У дончан отличились Кирилл Щетинин (22-я минута), Данил Глебов (32-я) и Мохаммад Мохеби, который забил дважды: на 42-й и 57-й минутах.
В составе бело-голубых единственный мяч на 79-й минуте забил Бителло.
По итогам 22 туров «Динамо» занимает третью строчку, набрав 38 очков, а «Ростов» — седьмую. В активе жёлто-синих 30 турнирных баллов.
Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о результате матча между «Динамо» и «Ростовом».