Силкин считает, что «Динамо» потеряло шансы в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на поражение бело-голубых от «Ростова» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Такое поражения говорит о том, что был разный уровень готовности у игроков. «Динамо» уже ни за что не борется, потому что они проиграли сегодня. «Зенит», я думаю, уже не отпустит. Если выиграет, то отрыв уже будет 5 очков. Там и ловить уже нечего», — заявил Силкин «Спорт-Экспрессу».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Карпина. У дончан отличились Кирилл Щетинин (22-я минута), Данил Глебов (32-я) и Мохаммад Мохеби, который забил дважды: на 42-й и 57-й минутах.

В составе бело-голубых единственный мяч на 79-й минуте забил Бителло.

По итогам 22 туров «Динамо» занимает третью строчку, набрав 38 очков, а «Ростов» — седьмую. В активе жёлто-синих 30 турнирных баллов.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о результате матча между «Динамо» и «Ростовом».