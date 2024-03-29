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Булыкин: «Динамо» вышло на матч с «Ростовом» не в лучших кондициях

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о результате матча 22-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Ростовом».
Булыкин: «Динамо» вышло на матч с «Ростовом» не в лучших кондициях
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«На игру против «Ростова» «Динамо» вышло не в лучших кондициях. Команда Валерия Карпина показала большое желание и объём физической работы. За счёт выигранной борьбы «Ростов» сумел забить три гола. Реализация у южан шикарная», — заявил Булыкин «Матч ТВ». 

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Карпина. У дончан отличились Кирилл Щетинин (22-я минута), Данил Глебов (32-я) и Мохаммад Мохеби, который забил дважды: на 42-й и 57-й минутах.

В составе бело-голубых единственный мяч на 79-й минуте забил Бителло. 

По итогам 22 туров «Динамо» занимает третью строчку, набрав 38 очков, а «Ростов» — седьмую. В активе жёлто-синих 30 турнирных баллов.

Ранее сообщалось, что вратарю «Ростова» Сергею Песьякову разбили голову в матче с «Динамо».

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