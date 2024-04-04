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Садулаев и трое отстранённых борцов полетят на турнир в Баку вместе со сборной

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Абдулрашид Садулаев вместе с национальной командой отправится в Баку, где пройдёт лицензионный турнир на Олимпиаду 2024 года в Париже.
Садулаев и трое отстранённых борцов полетят на турнир в Баку вместе со сборной
  • РИА Новости

«Садулаев вылетит в Баку, мы надеемся, что ситуация до старта соревнований всё-таки разрешится. У нас существует серьёзная проблема по Садулаеву, Евлоеву, Кутузову и Степанову», — сказал Мамиашвили в разговоре с ТАСС.

Функционер отметил, что не понимает, почему «группа товарищей» может принимать решения о недопуске российских спортсменов.

По его словам, эти вопросы требуют решения. 

В ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля.

Ранее сообщалось, что UWW не допустил Садулаева к отбору на Олимпиаду из-за поддержки СВО.

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