Садулаев и трое отстранённых борцов полетят на турнир в Баку вместе со сборной
- РИА Новости
«Садулаев вылетит в Баку, мы надеемся, что ситуация до старта соревнований всё-таки разрешится. У нас существует серьёзная проблема по Садулаеву, Евлоеву, Кутузову и Степанову», — сказал Мамиашвили в разговоре с ТАСС.
Функционер отметил, что не понимает, почему «группа товарищей» может принимать решения о недопуске российских спортсменов.
По его словам, эти вопросы требуют решения.
В ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля.
Ранее сообщалось, что UWW не допустил Садулаева к отбору на Олимпиаду из-за поддержки СВО.