Вяльбе: преклоняюсь перед Большуновым, видно, что ему нелегко даются гонки

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что преклоняется перед Александром Большуновым.

«Хотя в гонке преследования я не видела какой‑то суперлёгкости в движениях Большунова. Видно, что ему нелегко даются эти гонки. Но я перед ним преклоняюсь», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

В Кубке России в Кировске Большунов не смог выйти в финал спринтерской гонки. Он заявил, что на результат повлияла болезнь. Но на следующий день Александр выиграл гонку преследования.

Ранее сообщалось, как Большунов прокомментировал победу в гонке преследования.