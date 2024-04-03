Семак: выиграть у «Спартака» всегда приятно
«Неудачный первый тайм в нашем исполнении. Много чего не хватало. Во втором играли хорошо, победили. Рад нашей победе, порадовали болельщиков. Но это половина работы, еще есть второй матч. Выиграть у «Спартака» всегда приятно», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака.
В составе петербургского клуба дублем отличился Педро (55-я, 65-я минуты). У красно-белых мяч забил Манфред Угальде (12-я).
Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Начало — в 16:00 мск.
Ранее Абаскаль заявил, что «Спартак» в матче с «Зенитом» сыграл не на своём уровне.