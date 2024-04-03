Пловец Минаков: для себя решил, что на нынешних условиях не готов ехать на Олимпиаду
- РИА Новости
«Ехать или не ехать — личный выбор каждого. Кто и на что готов пойти, ради кого или чего. Но для себя я уже давно определил, что не готов ехать на нынешних условиях. Буду планомерно готовиться к Играм дружбы, мотивация есть», — цитирует Минакова «Матч ТВ».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Александр Жуков назвал слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением.