Пловец Минаков: для себя решил, что на нынешних условиях не готов ехать на Олимпиаду

Призёр чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков высказал мнение относительно своего выступления на Олимпийских играх в Париже.

«Ехать или не ехать — личный выбор каждого. Кто и на что готов пойти, ради кого или чего. Но для себя я уже давно определил, что не готов ехать на нынешних условиях. Буду планомерно готовиться к Играм дружбы, мотивация есть», — цитирует Минакова «Матч ТВ».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Александр Жуков назвал слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением.