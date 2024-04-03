Нагорных — о поражении «Локомотива» от «Урала» в Кубке России: мы играли плохо

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о поражении от «Урала» в матче Кубка России.

«Сегодня мы играли плохо. Момент с неназначенным пенальти? Сергей Пиняев настоящий боец, играл с полной самоотдачей», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко вышли в 1/2 финала Пути регионов. «Локомотив» покинул турнир.

Ранее Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством «Локомотива» после вылета из Кубка России.