Нагорных — о поражении «Локомотива» от «Урала» в Кубке России: мы играли плохо
- РИА Новости
«Сегодня мы играли плохо. Момент с неназначенным пенальти? Сергей Пиняев настоящий боец, играл с полной самоотдачей», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко вышли в 1/2 финала Пути регионов. «Локомотив» покинул турнир.
Ранее Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством «Локомотива» после вылета из Кубка России.