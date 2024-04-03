«Чемпионат»: Галактионов хочет подать в отставку с поста тренера «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов планирует покинуть свой пост.

Как сообщает «Чемпионат», руководство «Локомотива» не хочет ухода тренера и будет уговаривать его остаться.

По информации источника, если тренер всё же уйдёт, основные кандидаты ему на замену — Станислав Черчесов и Марко Николич.

Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко вышли в 1/2 финала Пути регионов. «Локомотив» покинул турнир.

Ранее Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством «Локомотива» после вылета из Кубка России.