«Сантос» и «Краснодар» пришли к соглашению по задолженности за трансфер Куэвы

Пресс-служба «Сантоса» сообщила, что клуб и «Краснодар» достигли соглашения об урегулировании задолженности по трансферу Кристиана Куэвы.

«Согласно достигнутому соглашению, «Сантос» выплатит долг в размере $ 4,5 млн (€4,2 млн) четырьмя частями до 25 июня этого года, окончательно решив старую проблему, которая даже привела к новому запрету на трансферы — административному наказанию, наложенному ФИФА», — говорится в заявлении клуба в социальных сетях.

Куэва перешёл в российский клуб из бразильского клуба «Сан-Паулу» в июле 2018 года и успел сыграть в 23 матчах, записав в свой актив гол и результативную передачу.

«Сантос» приобрёл Куэву у «Краснодара» зимой 2020 года. Сумма трансфера составила € 6 млн.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».