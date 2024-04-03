RT в Telegram
Подпишись

«Сантос» и «Краснодар» пришли к соглашению по задолженности за трансфер Куэвы

Короткая ссылка
Пресс-служба «Сантоса» сообщила, что клуб и «Краснодар» достигли соглашения об урегулировании задолженности по трансферу Кристиана Куэвы.
«Сантос» и «Краснодар» пришли к соглашению по задолженности за трансфер Куэвы
  • Gettyimages.ru

«Согласно достигнутому соглашению, «Сантос» выплатит долг в размере $ 4,5 млн (€4,2 млн) четырьмя частями до 25 июня этого года, окончательно решив старую проблему, которая даже привела к новому запрету на трансферы — административному наказанию, наложенному ФИФА», — говорится в заявлении клуба в социальных сетях.

Куэва перешёл в российский клуб из бразильского клуба «Сан-Паулу» в июле 2018 года и успел сыграть в 23 матчах, записав в свой актив гол и результативную передачу.

«Сантос» приобрёл Куэву у «Краснодара» зимой 2020 года. Сумма трансфера составила € 6 млн. 

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить