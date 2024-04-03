Смородская: Галактионов не соответствует уровню и задачам «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что главный тренер столичного клуба Михаил Галактионов должен покинуть свой пост.

«Считаю, Галактионов не соответствует уровню и задачам «Локомотива». Слабоват тренер. Не знаю, стоило ли его уволить давно, но нужно же видеть, что с командой происходит. Прогресса нет никакого», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.

В составе «Урала» отличился Эммерсон (седьмая минута).

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко вышли в 1/2 финала Пути регионов. «Локомотив» покинул турнир.

Ранее «Ростов» победил «Химки» по пенальти и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.