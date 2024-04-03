Смородская: Галактионов не соответствует уровню и задачам «Локомотива»
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«Считаю, Галактионов не соответствует уровню и задачам «Локомотива». Слабоват тренер. Не знаю, стоило ли его уволить давно, но нужно же видеть, что с командой происходит. Прогресса нет никакого», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».
Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.
В составе «Урала» отличился Эммерсон (седьмая минута).
Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко вышли в 1/2 финала Пути регионов. «Локомотив» покинул турнир.
Ранее «Ростов» победил «Химки» по пенальти и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.