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Смородская: Галактионов не соответствует уровню и задачам «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что главный тренер столичного клуба Михаил Галактионов должен покинуть свой пост.
Смородская: Галактионов не соответствует уровню и задачам «Локомотива»
  • Gettyimages.ru

«Считаю, Галактионов не соответствует уровню и задачам «Локомотива». Слабоват тренер. Не знаю, стоило ли его уволить давно, но нужно же видеть, что с командой происходит. Прогресса нет никакого», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Напомним, что «Урал» одержал победу над «Локомотивом» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба. 

В составе «Урала» отличился Эммерсон (седьмая минута).

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко вышли в 1/2 финала Пути регионов. «Локомотив» покинул турнир.

Ранее «Ростов» победил «Химки» по пенальти и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.

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