Могильный заявил, что на Овечкина повлияло давление из-за рекорда Гретцки

Российский хоккеист Александр Могильный высказал мнение, что на нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина было оказано давление из-за рекорда Уэйна Гретцки.

«Первую половину этого сезона Александр Овечкин провёл откровенно слабо, с чем это могло быть связано? Это только Александр может знать. Мне кажется, он уже видит эту финишную линию, где рекорд Уэйна Гретцки. На мой взгляд, немножко это повлияло. Я рад, что он нашёл в себе силы, все его поддерживали», — цитирует Могильного «Чемпионат».

По информации Sportsnet в соцсетях, игрок забил 13 шайб за последний 21 матч. Если он продолжит идти по этому графику, то побьёт рекорд Уэйна Гретцки примерно в следующем сезоне.

На счету Овечкина 848 шайб за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от Гретцки (894) до 46 голов в списке лучших снайперов в истории лиги.

Ранее Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.