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Арбитр Левников не назначил пенальти в матче Кубка России после столкновения Мамина и Пиняева

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Судья Кирилл Левников принял решение не ставить пенальти в матче Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом».
Арбитр Левников не назначил пенальти в матче Кубка России после столкновения Мамина и Пиняева
  • РИА Новости

На 70-й минуте матча голкипер «Урала» Алексей Мамин столкнулся с игроком «Локомотива» Сергеем Пиняевым, попав ему коленом в лицо.

Левников после просмотра видеоповтора сообщил, что нарушения правил в эпизоде не было, и не назначил 11-метровый удар.

Счёт в матче — 1:0 в пользу екатеринбургской команды.

Ранее вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказал мнение, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба завершит карьеру раньше него.

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