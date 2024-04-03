Арбитр Левников не назначил пенальти в матче Кубка России после столкновения Мамина и Пиняева
- РИА Новости
На 70-й минуте матча голкипер «Урала» Алексей Мамин столкнулся с игроком «Локомотива» Сергеем Пиняевым, попав ему коленом в лицо.
Левников после просмотра видеоповтора сообщил, что нарушения правил в эпизоде не было, и не назначил 11-метровый удар.
Счёт в матче — 1:0 в пользу екатеринбургской команды.
Ранее вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказал мнение, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба завершит карьеру раньше него.