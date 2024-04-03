Щербакова заявила, что почувствовала опустошение после победы на Олимпиаде

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как на неё повлияла победа на Олимпийских играх.

«Почему-то у меня была установка, что человек, выигравший Олимпийские игры, — он до конца жизни самый счастливый. А я столкнулась с обратной историей — выиграв, ловишь какое-то опустошение. Вот уже нет сил ни порадоваться, ни погрустить, ни пережить какие-то эмоции. Наверное, я довольно долго от этого восстанавливалась», — приводит слова Щербаковой «Золотое яблоко».

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее Щербакова показала, что ей подарили на 20-летие.