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Щербакова заявила, что почувствовала опустошение после победы на Олимпиаде

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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как на неё повлияла победа на Олимпийских играх.
Щербакова заявила, что почувствовала опустошение после победы на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Почему-то у меня была установка, что человек, выигравший Олимпийские игры, — он до конца жизни самый счастливый. А я столкнулась с обратной историей — выиграв, ловишь какое-то опустошение. Вот уже нет сил ни порадоваться, ни погрустить, ни пережить какие-то эмоции. Наверное, я довольно долго от этого восстанавливалась», — приводит слова Щербаковой «Золотое яблоко».

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее Щербакова показала, что ей подарили на 20-летие.

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