Фигуристка Щербакова показала, что ей подарили на 20-летие
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- © Dmitry Golubovich
На фотографиях Щербакова запечатлена с несколькими корзинками цветов, а также воздушными шариками с числом 20.
«Большое спасибо всем за поздравления. Очень ценю», — написала Щербакова.
Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.
20 марта Щербакова перенесла операцию на голеностопе.
Ранее российский фигурист Александр Галлямов поздравил Щербакову с днём рождения.