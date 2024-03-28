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Фигуристка Щербакова показала, что ей подарили на 20-летие

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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала сообщение в социальных сетях, где показала, что ей подарили на 20-й день рождения.
Фигуристка Щербакова показала, что ей подарили на 20-летие
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

На фотографиях Щербакова запечатлена с несколькими корзинками цветов, а также воздушными шариками с числом 20.

«Большое спасибо всем за поздравления. Очень ценю», — написала Щербакова.

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

20 марта Щербакова перенесла операцию на голеностопе.

Ранее российский фигурист Александр Галлямов поздравил Щербакову с днём рождения.

 

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