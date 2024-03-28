Галлямов поздравил Щербакову с 20-летием: мы много прошли вместе
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«Поздравляю с днём рождения! Мы много прошли вместе, и мне всегда было приятно работать с тобой в одной команде», — написал фигурист в соцсетях.
Сегодня Щербаковой исполнилось 20 лет.
Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Ранее сообщалось, что Щербакова сняла на видео собственную операцию.