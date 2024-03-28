Галлямов поздравил Щербакову с 20-летием: мы много прошли вместе

Российский фигурист Александр Галлямов поздравил олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Анну Щербакову с днём рождения.

«Поздравляю с днём рождения! Мы много прошли вместе, и мне всегда было приятно работать с тобой в одной команде», — написал фигурист в соцсетях.

Сегодня Щербаковой исполнилось 20 лет.

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее сообщалось, что Щербакова сняла на видео собственную операцию.