RT в Telegram
Подпишись

Щербакова сняла на видео собственную операцию

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала свою операцию.
Щербакова сняла на видео собственную операцию
  • РИА Новости

Фигуристка сняла влог из операционной во время хирургического вмешательства. Она снимала своё лицо и рассказывала о деталях операции.

«Я лежу в операционной, здесь очень хорошие, добрые люди, которые дали мне свой телефон. Волшебный препарат начинает действовать», — сказала Анна по дороге в операционную.

Затем она вернулась с камерой уже во время самого процесса.

Накануне фигуристка перенесла операцию на голеностопе. Она пропустит тур команды Этери Тутберидзе.

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Александр Энберт пожелал здоровья Щербаковой после операции на голеностопе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить