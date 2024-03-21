Щербакова сняла на видео собственную операцию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала свою операцию.

Фигуристка сняла влог из операционной во время хирургического вмешательства. Она снимала своё лицо и рассказывала о деталях операции.

«Я лежу в операционной, здесь очень хорошие, добрые люди, которые дали мне свой телефон. Волшебный препарат начинает действовать», — сказала Анна по дороге в операционную.

Затем она вернулась с камерой уже во время самого процесса.

Накануне фигуристка перенесла операцию на голеностопе. Она пропустит тур команды Этери Тутберидзе.

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Александр Энберт пожелал здоровья Щербаковой после операции на голеностопе.