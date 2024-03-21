Энберт пожелал здоровья Щербаковой после операции на голеностопе

Серебряный призёр Олимпийских игр в командном турнире Александр Энберт пожелал здоровья фигуристке Анне Щербаковой после операции.

«Ей по силам всё. В спорте главное — мотивация и здоровье, пожелаем ей здоровья, а мотивацию она сама найдёт. Она прекрасна на льду, надеюсь, ещё продолжит нас радовать», — цитирует Энберта «Матч ТВ».

Накануне фигуристка перенесла операцию на голеностопе. Она пропустит тур команды Этери Тутберидзе.

Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, а в 2022 году заняла первое место в соревновании одиночниц на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ранее сообщалось, что Загитова, Щербакова, Тарасова и Морозов выступят в шоу Навки в Сочи.