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Загитова, Щербакова, Тарасова и Морозов выступят в шоу Навки в Сочи

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Российские фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова выступят в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
Загитова, Щербакова, Тарасова и Морозов выступят в шоу Навки в Сочи
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Ледовые представления пройдут с 12 июня по 2 октября в Сочи Парке, сообщает Sport24.

Кроме российских одиночниц, на лёд выйдут олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, и завершившие карьеру серебряные призёры зимних ОИ-2022 в Пекине в парном катании россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Ранее Навка рассказала, что российская фигуристка Камила Валиева сможет выступать в её шоу.

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