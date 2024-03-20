Загитова, Щербакова, Тарасова и Морозов выступят в шоу Навки в Сочи
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Ледовые представления пройдут с 12 июня по 2 октября в Сочи Парке, сообщает Sport24.
Кроме российских одиночниц, на лёд выйдут олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, и завершившие карьеру серебряные призёры зимних ОИ-2022 в Пекине в парном катании россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Ранее Навка рассказала, что российская фигуристка Камила Валиева сможет выступать в её шоу.