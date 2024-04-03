Кравцов: МОК превратился в ручной политический инструмент для неугодных

Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов высказался о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«Бах — пешка в большой политической игре. Потом придёт другая пешка. Сам МОК себя исчерпал, превратился в ручной политический инструмент для неугодных стран. Если позиция поменяется, то поменяется и ситуация. А кто стоит у руля, не так и важно», — цитирует Кравцова «Чемпионат».

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Захарова потребовала провести расследование в отношении главы МОК Баха.