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Кравцов: МОК превратился в ручной политический инструмент для неугодных

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Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов высказался о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.
Кравцов: МОК превратился в ручной политический инструмент для неугодных
  • РИА Новости

«Бах — пешка в большой политической игре. Потом придёт другая пешка. Сам МОК себя исчерпал, превратился в ручной политический инструмент для неугодных стран. Если позиция поменяется, то поменяется и ситуация. А кто стоит у руля, не так и важно», — цитирует Кравцова «Чемпионат».

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Захарова потребовала провести расследование в отношении главы МОК Баха.

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