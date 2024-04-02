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Захарова потребовала провести расследование в отношении главы МОК Баха

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на то, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах просил украинцев следить за высказываниями россиян перед Олимпиадой 2024 года в Париже (Франция).
Захарова потребовала провести расследование в отношении главы МОК Баха
  • РИА Новости

«Бах явился к пранкерам с грязносердечным признанием. Он вступил в политико-административный и преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что отношения между Бахом и НОК Украины, а также его признание должны стать предметом тщательного расследования.

«Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию», — добавила она.

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее сообщалось, что Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Умара Кремлёва.

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