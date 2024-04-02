Захарова потребовала провести расследование в отношении главы МОК Баха

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на то, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах просил украинцев следить за высказываниями россиян перед Олимпиадой 2024 года в Париже (Франция).

«Бах явился к пранкерам с грязносердечным признанием. Он вступил в политико-административный и преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что отношения между Бахом и НОК Украины, а также его признание должны стать предметом тщательного расследования.

«Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию», — добавила она.

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее сообщалось, что Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Умара Кремлёва.