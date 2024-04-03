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Роналдо: ни за какие деньги не сменю фамилию на Месси

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Полузащитник «Ростова» Роналдо высказался о возможной смене фамилии.
Роналдо: ни за какие деньги не сменю фамилию на Месси
  • Gettyimages.ru

«Сменить мою нынешнюю фамилию на Месси? Нет! Я ни за какие деньги в мире не сделаю это. За €10 млн? Нет! Я — Роналдо», — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

12 января «Ростов» объявил о переходе Роналдо. Детали контракта не разглашаются.

В текущем сезоне футболист провёл за ростовский клуб пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своём удалении в матче Кубка России с «Химками».

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