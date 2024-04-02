Карпин — о своём удалении в матче с «Химками»: у судьи спросите

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своём удалении в матче Кубка России с «Химками».

«Мне нельзя разговаривать — удалили. Почему? У судьи спросите», — цитирует Карпина Sport24.

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась в основное время со счётом 0:0. После финального свистка красные карточки получили главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко.

В серии пенальти сильнее оказались подопечные Карпина (7:6).

Таким образом, «Ростов» проходит в следующий этап. «Химки» покинули турнир.

Ранее «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» и вышло в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.