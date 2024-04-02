RT в Telegram
Подпишись

Карпин — о своём удалении в матче с «Химками»: у судьи спросите

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своём удалении в матче Кубка России с «Химками».

«Мне нельзя разговаривать — удалили. Почему? У судьи спросите», — цитирует Карпина Sport24.

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась в основное время со счётом 0:0. После финального свистка красные карточки получили главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко.

В серии пенальти сильнее оказались подопечные Карпина (7:6).

Таким образом, «Ростов» проходит в следующий этап. «Химки» покинули турнир.

Ранее «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» и вышло в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить