La Vanguardia: задержанный в аэропорту экс-президент RFEF Рубиалес освобождён из-под стражи

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес был освобождён из-под стражи после возвращения из Доминиканской Республики в Испанию.

Как сообщает La Vanguardia, Рубиалес был уведомлён о предъявленном ему обвинении, после чего отпущен на свободу.

По информации источника, 46-летний испанец ожидает вызова в суд.

Напомним, что задержание было связано с расследованием дела о коррупции. Гражданская гвардия увезла Рубиалеса для дачи показаний.

Службы изучают контракты, подписанные с 2018 по 2023 год. Были задержаны семь человек. Но Рубиалес, также находящийся под следствием, не был в их числе из-за того, что находился в Доминикане.

Ранее сообщалось, что Рубиалес пытался давить на Эрмосо через её брата в самолёте после ЧМ.