La Vanguardia: задержанный в аэропорту экс-президент RFEF Рубиалес освобождён из-под стражи
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Как сообщает La Vanguardia, Рубиалес был уведомлён о предъявленном ему обвинении, после чего отпущен на свободу.
По информации источника, 46-летний испанец ожидает вызова в суд.
Напомним, что задержание было связано с расследованием дела о коррупции. Гражданская гвардия увезла Рубиалеса для дачи показаний.
Службы изучают контракты, подписанные с 2018 по 2023 год. Были задержаны семь человек. Но Рубиалес, также находящийся под следствием, не был в их числе из-за того, что находился в Доминикане.
Ранее сообщалось, что Рубиалес пытался давить на Эрмосо через её брата в самолёте после ЧМ.