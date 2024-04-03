МОК не будет требовать от россиян единую нейтральную форму на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет требовать от россиян создать единую форму нейтральных спортсменов для Игр в Париже.

«Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма. Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям», — приводит ТАСС сообщение МОК.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что МОК находится под серьёзным политическим давлением.