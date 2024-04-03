Мишустин: МОК находится под серьёзным политическим давлением

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что МОК находится под серьёзным политическим давлением.

«МОК и другие спортивные организации находятся под серьёзным политическим давлением. Препятствуют участию российских атлетов во всемирных и европейских состязаниях», — приводит слова Мишустина РИА Новости.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Песков заявил, что неготовность МОК отмежеваться от политики наносит ущерб олимпийскому движению.