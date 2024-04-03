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Захарова: Бах дискредитирует мировой спорт и олимпийское движение

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава МОК Томас Бах дискредитирует мировой спорт и олимпийское движение.
Захарова: Бах дискредитирует мировой спорт и олимпийское движение
  • РИА Новости

«Такие люди, как Томас Бах, дискредитируют мировой спорт, дискредитируют олимпийское движение», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Захарова потребовала провести расследование в отношении главы МОК Баха.

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