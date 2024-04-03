В Канаде призвали игнорировать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

В канадском издании The Globe and Mail призвали участников Олимпийских игр игнорировать российских спортсменов.

«Никаких подбадриваний на церемонии открытия или во время соревнований. Никаких рукопожатий. Никаких аплодисментов. Не нужно вести себя невоспитанно. Людям нужно вести себя исключительно так, словно России там нет», — говорится в заявлении.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта появилась информация о том, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Журова заявила, что Западу выгодно, чтобы Россия не приехала на Олимпиаду.