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В Канаде призвали игнорировать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

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В канадском издании The Globe and Mail призвали участников Олимпийских игр игнорировать российских спортсменов.
В Канаде призвали игнорировать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
  • РИА Новости

«Никаких подбадриваний на церемонии открытия или во время соревнований. Никаких рукопожатий. Никаких аплодисментов. Не нужно вести себя невоспитанно. Людям нужно вести себя исключительно так, словно России там нет», — говорится в заявлении.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта появилась информация о том, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. 

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Журова заявила, что Западу выгодно, чтобы Россия не приехала на Олимпиаду.

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