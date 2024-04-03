В Канаде призвали игнорировать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
- РИА Новости
«Никаких подбадриваний на церемонии открытия или во время соревнований. Никаких рукопожатий. Никаких аплодисментов. Не нужно вести себя невоспитанно. Людям нужно вести себя исключительно так, словно России там нет», — говорится в заявлении.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
19 марта появилась информация о том, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Журова заявила, что Западу выгодно, чтобы Россия не приехала на Олимпиаду.