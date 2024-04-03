Журова: Западу выгодно, чтобы Россия не приехала на Олимпиаду
- РИА Новости
«Для них выгодно, чтобы мы не приехали. Они будут делать всё, чтобы мы не приехали, а МОК будет демонстрировать всячески позитив, что мы хотим хоть кого-то видеть в хоть каком-то статусе», — приводит слова Журовой газета «Известия».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Дарья Касаткина заявила о желании принять участие в Олимпийских играх 2024 года.