Журова: Западу выгодно, чтобы Россия не приехала на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что западным странам выгодно, чтобы Россия не приехала на Олимпиаду в Париже.

«Для них выгодно, чтобы мы не приехали. Они будут делать всё, чтобы мы не приехали, а МОК будет демонстрировать всячески позитив, что мы хотим хоть кого-то видеть в хоть каком-то статусе», — приводит слова Журовой газета «Известия».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Дарья Касаткина заявила о желании принять участие в Олимпийских играх 2024 года.