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Касаткина: с огромным удовольствием выступлю на Олимпиаде в Париже

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Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила о желании принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
Касаткина: с огромным удовольствием выступлю на Олимпиаде в Париже
  • Gettyimages.ru

«С огромным удовольствием! Очень рада, что нас до неё допустили. Для меня Игры — очень важное событие. В Париже хочу сыграть. Если на неё отберусь, то выступлю без каких-либо вопросов», — цитирует Касаткину «СЭ».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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