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IBA назвала предвзятым решение CAS отклонить апелляцию на решение МОК

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Международная ассоциация бокса (IBA) прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по признанию организации.
IBA назвала предвзятым решение CAS отклонить апелляцию на решение МОК
  • Gettyimages.ru

«В IBA с разочарованием узнали, что CAS не удовлетворил апелляцию. Организация считает, что игнорирование улучшений свидетельствует о предвзятом мнении. Мы также понимаем это, отмечая, что CAS далеко не независим от МОК. Эти сомнения основаны на недавних комментариях Томаса Баха», — говорится в сообщении.

2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии МОК отозвать признание организации.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

Ранее сообщалось, что IBA будет продолжать защищать свои интересы в юридическом поле.

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