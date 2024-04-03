IBA назвала предвзятым решение CAS отклонить апелляцию на решение МОК
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«В IBA с разочарованием узнали, что CAS не удовлетворил апелляцию. Организация считает, что игнорирование улучшений свидетельствует о предвзятом мнении. Мы также понимаем это, отмечая, что CAS далеко не независим от МОК. Эти сомнения основаны на недавних комментариях Томаса Баха», — говорится в сообщении.
2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии МОК отозвать признание организации.
В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.
Ранее сообщалось, что IBA будет продолжать защищать свои интересы в юридическом поле.