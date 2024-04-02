IBA будет продолжать защищать свои интересы в юридическом поле

Международная ассоциация бокса (IBA) намерена продолжить отстаивать свои интересы.

«IBA планирует продолжить защиту своих интересов в юридическом поле», — приводит слова источника ТАСС.

2 апреля стало известно, что CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии МОК отозвать признание организации.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

Ранее президент МОК Томас Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Умара Кремлёва.