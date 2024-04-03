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Аксёнов заявил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париже.
Аксёнов заявил, что крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Полностью их поддерживаю. МОК предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести», — приводит слова Аксёнова пресс-служба главы Республики Крым.

Он отметил, что не понимает тех, кто рвётся на Олимпийские игры.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Журова заявила, что Западу выгодно, чтобы Россия не приехала на Олимпиаду.

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