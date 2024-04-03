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Личка: уверен, что «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
Личка: уверен, что «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ
  • РИА Новости

«Я уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы «Зенит» выиграл, то нам было бы тяжелее. Но, как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки. Так что мы должны верить в то, что можем выиграть титул», — приводит слова Лички «Чемпионат».

На счету «Динамо» 38 очков и третья позиция в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 40 очков и второе место. Лидирует «Зенит» (41).

Ранее Личка высказался о победе над «СКА-Хабаровском» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

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