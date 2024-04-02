Личка — о победе над «СКА-Хабаровск»: не буду скрывать, что нам не было легко

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«Очень важная победа. Я очень рад. Не буду скрывать, что нам не было легко. Переход на искусственный газон — это всегда непросто. Рад, что пошёл дождь, мяч ходил быстрее», — цитирует Личку «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Кировец» и завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Динамо» отличились Вячеслав Грулёв (12-я) и Фабиан Бальбуэна (74-я). У «СКА-Хабаровск» мяч забил Альбек Гонгапшев (69-я).

Таким образом, подопечные Марцела Лички вышли в 1/2 финала Пути регионов. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» почтят память жертв теракта в «Крокусе» на матче со «Спартаком».