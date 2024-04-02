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Онопко объяснил, за что был удалён после финального свистка в матче Кубка России с «Химками»

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Тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался о своём удалении в матче Кубка России с «Химками».
Онопко объяснил, за что был удалён после финального свистка в матче Кубка России с «Химками»
  • РИА Новости
  • © Кристина Кормилицына

«Я спросил у судьи, почему он по‑разному трактует одни и те же моменты. За что удалили Карпина, не знаю», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась в основное время со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валерия Карпина (7:6).

Таким образом, «Ростов» проходит в следующий этап. «Химки» покинули турнир.

Ранее «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» и вышло в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

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