Онопко объяснил, за что был удалён после финального свистка в матче Кубка России с «Химками»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался о своём удалении в матче Кубка России с «Химками».

«Я спросил у судьи, почему он по‑разному трактует одни и те же моменты. За что удалили Карпина, не знаю», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась в основное время со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Валерия Карпина (7:6).

Таким образом, «Ростов» проходит в следующий этап. «Химки» покинули турнир.

Ранее «Динамо» победило «СКА-Хабаровск» и вышло в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.