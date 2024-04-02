В ООН сообщили, что МОК должен соблюдать право спортсменов на свободу слова
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«Управление верховного комиссара ООН по правам человека призывает МОК обеспечить, чтобы критерии, используемые для оценки допуска, соответствовали международному праву в области прав человека, включая свободу выражения мнений, и чтобы оценки осуществлялись в индивидуальном порядке», — цитирует Уртадо ТАСС.
Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что российские гребцы отказались от участия в Олимпиаде.