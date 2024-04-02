В ООН сообщили, что МОК должен соблюдать право спортсменов на свободу слова

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Управление верховного комиссара ООН по правам человека призывает МОК обеспечить, чтобы критерии, используемые для оценки допуска, соответствовали международному праву в области прав человека, включая свободу выражения мнений, и чтобы оценки осуществлялись в индивидуальном порядке», — цитирует Уртадо ТАСС.

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские гребцы отказались от участия в Олимпиаде.