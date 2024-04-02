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Энрике опроверг информацию о конфликте с Мбаппе после замены

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал ситуацию касательно скандала с нападающим Килианом Мбаппе из-за замены во время матча против «Марселя».
Энрике опроверг информацию о конфликте с Мбаппе после замены
  • Gettyimages.ru

«Что любопытно, так это то, что новости активно генерируются и распространяются, только когда это ложь. Кто-то придумал оскорбление, отсюда и возникают всевозможные спекуляции. Я очень доволен всеми своими игроками, включая Килиана», — приводит слова Энрике Get French Football News.

Встреча завершилась со счётом 2:0. Мбаппе не отметился результативными действиями в игре и покинул поле на 65-й минуте.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что француз летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее Мбаппе сообщил, что примет решение о своём будущем до старта чемпионата Европы.

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