Мбаппе сообщил, что примет решение о своём будущем до старта чемпионата Европы
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«Я думаю, моё будущее будет решено до чемпионата Европы», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.
Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.
Ранее Луис Энрике прокомментировал возможный переход нападающего Килиана Мбаппе в испанский «Реал».