Мбаппе сообщил, что примет решение о своём будущем до старта чемпионата Европы

Нападающий Килиан Мбаппе заявил, что примет решение о своём будущем до старта чемпионата Европы по футболу.

«Я думаю, моё будущее будет решено до чемпионата Европы», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 37 матчей, забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее Луис Энрике прокомментировал возможный переход нападающего Килиана Мбаппе в испанский «Реал».